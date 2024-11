Arezzonotizie.it - Una fiaccolata per Sandro Mugnai. Il comitato: "È innocente siamo con lui"

Leggi su Arezzonotizie.it

con te". Sarà molto probabilmente questo il messaggio che i compaesani diimprimeranno su uno striscione che verrà portato in corteo il prossimo 8 dicembre. L'iniziativa è quella che si sono detti disposti a mettere in atto i membri delche si batte per sostenere.