Ultime Notizie Roma del 30-11-2024 ore 17 | 10

dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Vigno Ester in apertura di giornale la centrale nucleare di zaporizhia è stata a sull’orlo del blackout nella notte per la terza volta questo mese a causa dei bombardamenti russi l’ho reso noto il Ministero dell’Energia ucciso mentre attiva il fronte della Plata didonesque un noto poeta e sceneggiatore ucraino dal 2022 Oltre 100 artisti ucraini hanno perso la vita nel conflitto intanto leader nordcoreano Kim jong-un al prezzo intero finì la guerra di Mosca e condannato lucidante per avere permesso di utilizzare i missili a lungo raggio per attaccare la Russia guerra in Medio Oriente i giradischi siriani e Ribelli alleati hanno preso il controllo della maggior parte delle attività di fuori centri governativi e delle prigioni lo fermano territorio Siriano per i diritti umani che ha sede nel Regno Unito secondo la stessa o n g r natica militare russa effettuato Raider sulla città siriana per la prima volta dal 2016 di casa 5 persone tra cui tre operatori umanitari della call center Kitchen secondo quanto riferisce Al Jazeera torniamo in Italia nuovo monito di Papa Francesco fratello ad alcuni deputati francesi visite Finché il dibattito sulla questione essenziale della fine della vita possa essere condotto nella verità puntate di accompagnare la vita al suo termine naturale attraverso uno sviluppo più ampio delle cure palliative spiega Bergoglio il ponte e sottolinea che le persone alla fine della vita hanno bisogno di essere sostenuti da assistenti che siano fedeli alla loro vocazione che quella di fornire assistenza e tu gli avevo pur non potendo sempre guarire la cronaca il portone dell’abitazione della europarlamentare di Fratelli d’Italia Francesco ventola Canosa di Puglia nel nord Barese è stato incendiato la scorsa notte mentre politica e la sua famiglia erano in casa non si registrano feriti l’incendio divampato intorno alle 3 della scorsa notte sarebbe stato provocato dal lancio di Molotov Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco Indaga la polizia ventola e tanto anche sindaco di Canosa presidente della provincia barletta-andria-trani che Fino allo scorso giugno era capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Puglia andiamo a Sorrento in chiusura prima lo hanno accerchiato quello hanno picchiato in una volta caduta terranno continua ad infierire su di lui con calci e pugni fatti risalgono allo scorso XVI ottobre quando Un diciottenne picchiato violentemente da un gruppo per avere difeso un amico oggi Sono state eseguite misure cautelari arresti domiciliari a carico di 6 giovani tutti di età compresa tra i 18 e i 20 anni il diciottenne sottoposto ad una pluralità di interventi di chirurgia ricostruttiva avrebbe difeso un suo amico da un ragazzo Uno degli aggressori che Piera ingelosito per il fatto che aveva accompagnato a casa la sua ex fidanzata era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa