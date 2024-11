Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 30-11-2024 ore 14:10

dailynews radiogiornale ancora bene ritornate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il portone dell’abitazione del europarlamentare di Fratelli d’Italia Francesco ventola a Canosa di Puglia è stato incendiato nella notte al momento del rogo il politico e la sua famiglia si trovavano in casa ma sono rimasti illesi divampato intorno alle 3 sarebbe stato provocato dal lancio di una Molotov sul posto i vigili del fuoco e la polizia il fuoco della guerra continua infiammare la Silvia secondo l’osservatorio Siriano per i diritti umani Sordi e Ribelli alleati Controllano la maggior parte di Aleppo in cui sono penetrati venerdì l’aeronautica militare russa schierata protezione delle forze governative del regime di Assad hanno effettuato ride sulla batteria per la prima volta dal 2016 L’Unione Europea ha approvato in via definitiva l’accordo tra ita Airways E nonostante via libera di Bruxelles è arrivato Come anticipato nei giorni scorsi Entro la scadenza del mandato della prima con Borderline e le parti potranno ora procedere al Closing dell’operazione dal valore complessivo di 829 milioni di euro il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di giustizia nel finale però non sono state inserite le due norme più significative discusse il cosiddetto bavaglio e magistrati la stretta sulla cybersicurezza enorme inizialmente previste nella bozza sono state accantonate per la terza volta in poche settimane in attesa di ulteriori approfondimenti tecnici Alla riunione non era presente il Ministro dei Trasporti vicepremier Matteo Salvini assente per motivi familiari La Torretta contenuta nel nuovo codice della strada scatterà prima di Natale il 14 dicembre misure più severe per chi usa alcol sostanze stupefacenti e telefonino al volante Oltre alle Maxi sanzioni per chi non rispetta i limiti di velocità o chi abbandona gli animali le novità approvate la scorsa settimana dal Parlamento saranno Infatti sulla Gazzetta Ufficiale conto alla rovescia Quindi per la cosiddetta vacazione Gis e l’applicazione delle nuove sospensioni ci fermiamo qui Buon proseguimento In collaborazione con Agenzia Italia Stampa