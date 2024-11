Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 30-11-2024 ore 11:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio senatorio Siriano per i diritti umani ha riferito che almeno 4 persone sono morte nelle prime ore di questa mattina in seguito a un attacco aereo Russo contro una caserma militare situata ad Aleppo capitale dell’omonima provincia siriana nel nord del paese un caccia Russo ha lanciato tre missili contro un quartiere generale militare situato alla periferia della città nella zona rurale di Aleppo Nord in cui si trovava un gruppo dei membri della forza congiunta figata l’esercito Nazionale sostenuto dalla Turchia in seguito all’attacco è stato distrutto il quartiere generale e diversi veicoli militari come precisato dalla stessa organizzazione con sede a Londra rimaniamo all’estero autorità della Repubblica russa del daghestan situata nella regione del Caucaso hanno sospeso temporaneamente le operazioni all’aeroporto di Marsala Aiutaci a causa della minaccia di droni da parte delle forze armate ucraine lo confermate generale dell’aeroporto sai della mia zona un bicchiere azioni alle agenzie sta per i russi dove ha precisato che la sospensione delle operazioni durerà almeno fino a mezzogiorno ora locale ancora le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver trovato nascondiglio di armi appartenenti hasbulla nascosto all’interno di una moschea durante i controlli svolti nel libro meridionale nei giorni scorsi e quando ridi F riporta penso fissare le truppe Hanno lavorato anche per disperdere i sospettati che si avvicinavano a zona vietata nel sud di libero edf Sono schierate nel Libano meridionale faranno rispettare qualsiasi violazione dell’accordo di cessate il fuoco ritirato le terre Cito israeliano ancora risonanze sullo sciopero proclamato da CGIL UIL contro la manovra coinvolto tutti i settori pubblici e privati esclusione di trasporti ferroviari che si erano già Fermati lo scorso weekend grande dimostrazione di democrazia pacifica ha detto il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri le sofferenze aggiunto di chi non riesce alla fine del mese perché i salari non bastano e sono ancora troppo bassi la storia di tante persone che hanno bisogno di essere curate ha detto e per il momento ci fermiamo qui ancora l’augurio di un buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa