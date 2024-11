Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 30-11-2024 ore 09:10

dailynews radiogiornale Buona giornata da mare d’azione da parte di Francesco Vitale in studio con la fiducia al senato al Decreto fisco senza lamento del canone RAI Ma resta l’attenzione Forza Italia Lega nessuna verifica di governo ma mica si dia una calmata rispetto in programma sottoscritto con gli elettori e ti facciano le cose condivise di portavoce azzurro nevi secondo il quale invece Salvini fa un po’ il para culetto difendendo la marcetta di €0,50 a cittadino che avremmo regalato anche i Super ricchi e sarebbe costata 450 mi chiedi ora gli altri contribuenti ha detto mai non pranzo riservata Rinaldi Presidente della Repubblica avrebbe chiesto alla Premiere di abbassare i toni va bene la dialettica politica Ma così è troppo oggi lo sciopero generale di ottobre proclamato da CGIL UIL contro la manovra ti fermeranno i lavoratori di tutti i settori pubblico e privato eccezione delle ferrovie Salvo i servizi minimi essenziali Stop per tutto il giorno fabbriche scuole sanità Tosti uffici pubblici giustizia negozi per i trasporti la protesta è stata ridotta a 4 ore alla vigilia e scontro se vieni sindacati sulla presentazione ha spinto uno dei ricordi ma per ora non quello di CGIL UIL applichiamo la legge sui sindacati non si sono adeguati dici il garante un terremoto di magnitudo 4.