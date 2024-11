Laverita.info - Uk alla deriva, primo sì alla «dolce morte»

Via libera in Regno Unito al disegno di legge sul suicidio assistito (con defezioni tra i laburisti). Una volta in vigore, la pratica verrà concessa ai malati terminali con meno di 6 mesi di vita. Per ucciderli basterà solo la firma di due medici e di un giudice.