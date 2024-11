Genovatoday.it - Udinese-Genoa, probabili formazioni: conferme Vieira, rivoluzione Runjaic

Leggi su Genovatoday.it

Ilva a caccia del quarto risultato utile consecutivo nella tana dell', squadra che non vince da quattro partite consecutive.dopo il pari rocambolesco con il Cagliari ha bisogno di vincere per volare a 14 punti e lasciarsi alle spalle la zona retrocessione. Per l'è un.