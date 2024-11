Bresciatoday.it - Ubriaco fradicio già al mattino, uomo viene soccorso da un'ambulanza

Leggi su Bresciatoday.it

Non il migliore dei modi per iniziare il weekend. A Leno, nei pressi della piscina comunale in via Martin Luther King, poco dopo le 9 di stamattina undi 50 anni si è sentito male a causa del troppo alcol bevuto., tampona l'auto dei carabinieri che avevano fermato un altro.