Agrigentonotizie.it - Ubriaco e sotto l'effetto di cocaina si schianta contro un'auto posteggiata: denunciato neopatentato

Leggi su Agrigentonotizie.it

Beve, assumee si mette alla guida di una Lancia Y che, durante il tragitto, siuna Citroen C3. È accaduto in via Capitano Callea a Canicattì.nei guai: è statoalla procura di Agrigento per guida in stato d'ebbrezza edi.