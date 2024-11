Napolitoday.it - Turista morta in un B&B, l'allarme in una recensione: "Ho preso la scossa in doccia"

Si continua ad indagare sull'incendio in un B&B di piazza Muncipio nel quale ha perso la vita laleccese di 28 anni, Emanuela Chirilli. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incendio, ma non è escluso che si possa trattare di un corto circuito. Alcuni problemi all'impianto.