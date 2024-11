Ilrestodelcarlino.it - Treni locali, il degrado delle stazioni

Ben venga un maggior numero di collegamenti ferroviari tra Modena e Bologna, una linea molto frequentata dai pendolari, siano essi studenti o lavoratori. Ma per avere un buon servizio sarebbero necessarie anche opere aggiuntive a carico dei comuni . Infatti in prossimitànon ci sono parcheggi sufficienti. Già oggi ci sono grossi problemi per i pendolari e studenti che utilizzano il treno per la cronica mancanza di parcheggi. Stefano Ronconi Risponde Beppe Boni Isulla linea Bologna - Modena che nella maggior parte dei casi allunga le corse fino a Piacenza sono stati rinnovati e aumentati di numero etalia ha messo in campo da tempo una flotta più moderna. Ne va dato atto. Su questo tratto però rimangono irrisolti alcuni problemini. In alcune fasce orarie isono strapieni: trovare posto a sedere è impossibile se si è fortunati si trova una nicchia in piedi.