Tremendo schianto tra auto, 2 persone perdono la vita | FOTO

Due morti in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 20 lungo via Flaminia in località Fonte Pigge, nel comune di Trevi. Ha coinvolto in un tratto rettilineo due, una Alfa Romeo, condotta da un trentaseienne del posto e una Citroen, guidata da una trentenne residente a Piedimonte.