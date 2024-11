Oasport.it - Tremenda caduta per Mikaela Shiffrin a Killington: il video dell’incidente

Leggi su Oasport.it

Quando tutto sembrava portare verso la storia,e ha fatto calare il gelo su. La fuoriclasse statunitense, infatti, era ormai ad un passo dalla sua centesima vittoria della carriera, comandando il gigante sulla pista Superstar sulle nevi del Vermont: al secondo intermedio conservava un vantaggio di 17 centesimi sulla svedese Sara Hector. Ma, proprio quando stava andando a chiudere la seconda manche, è avvenuto tutto quello che nessuno si sarebbe potuto immaginare.La statunitense, infatti, ha perso il controllo degli sci, èe ha impattato violentemente il volto contro un palo. A quel punto la sciatrice del Colorado è stata sbalzata a testa in giù (e all’indietro) sulla neve: una capriola che l’ha portata ad urtare le reti. Per la nativa di Vail, purtroppo, lo sci destro non si è staccato e, come si sa, quando non si sgancia, i rischi di farsi male, specialmente andando a sbattere contro le reti, aumentano.