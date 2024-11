Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-11-2024 ore 19:30

Luceverdetrovati dalla redazione lavori su via del Foro Italico tratto della tangenziale comportano la chiusura domani domenica primo dicembre tra le 7:30 e le 16 del tutto compreso tra viale di Tor di Quinto e largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico la chiusura si ripeterà con la stessa fascia oraria anche nei fine settimana del 7 e 8 dicembre e del 14 e 15 dicembre Inoltre fino al 20 dicembre in fasce orarie a 21 Sei chiuso il sottovia Ignazio Guidi da viale del Policlinico a Corso Italia in direzione di piazzale Flaminio comprese le rampe di accesso da Nomentana è da piazza della Croce Rossa attenzione alla segnaletica Per quanto riguarda il trasporto ferroviario fino a domani domenica primo dicembre lavori del nodo ferroviario della capitale per questo motivo è prevista L’interruzione del servizio della fl1 traTiburtina e Fiumicino del servizio Leonardo Express della fl3Cesano Viterbo e della FLCivitavecchia riviste corse con autobus sostitutivi e domani primo dicembre seconda domenica ecologica stop alprivato all’interno della cosiddetta fascia verde il mattino alle 7:30 alle 12:30 e poi nel pomeriggio dalle 16:30 e fino alle 20:30 prevista e naturalmente alcune deroghe l’elenco completo nel ordinanza del sindaco sul sito del comune ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito