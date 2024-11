Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-11-2024 ore 13:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità fino alle 16 su la tangenziale est è chiuso per lavori il tratto tra viale di Tor di Quinto e largo Ferraris IV in direzione di Piazzale degli Eroi dalle 14 alle 19 manifestazione con corteo da Piazza Vittorio Emanuele II Piazzale Ostiense libri difficoltà ilal passaggio dei partecipanti chiusure alla viabilità e deviazioni per le linee bus all’atlantico live Anna in concerto alle 21 possibili difficoltà di circolazione in Viale dell’Oceano Atlantico nelle zone limitrofe durante la flusso il deflusso degli spettatori via dei Fori Imperiali via sperimentale l’ultimo fine settimana di ogni mese sarà interamente pedonalizzata è chiusa alanche di sabato domenica e festivi via dei Fori Imperiali già pedonalizzata per quanto riguarda i trasporti fino a domani domenica primo dicembre lavori nel nodo ferroviario della capitale per questo è prevista L’interruzione del servizio fl1 traTiburtina e Fiumicino della servizio Leonardo Express della fl3Cesano Viterbo e della fl5Civitavecchia previste corse sostitutive dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito