Torinotoday.it - Torino-Napoli: per Vanoli serve "umiltà e concentrazione". La prima volta di Buongiorno da ex. Dove vederla in tv

Leggi su Torinotoday.it

"Contro ilservirà. Loro sono una squadra fortissima e ambiziosa. Noi siamo reduci da un pareggio con il Monza che non volevamo. C'è rabbia in noi e a piccoli passi stiamo migliorando. Sarà una gara tosta e difficile ma non impossibile. Noi dobbiamo imparare tanto.