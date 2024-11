Milanotoday.it - Tenta di rubare vestiti per 760 euro alla Rinascente

Stava permerce per centinaia diportandola via d. Ma gli addettosicurezza lo hanno intercettato e, non senza qualche difficoltà, i poliziotti sono poi riusciti a portarlo in questura.È successo venerdì sera, alle nove. Protagonista un ragazzo ucraino di 24.