Fremondoweb.com - Telese, tentata truffa e aggressione a pubblico ufficiale: un arresto

Leggi su Fremondoweb.com

Comunicato Stampa Il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza diTerme (BN) ha tratto inun cittadino straniero per resistenza ae per. Questi i fatti: una . ContinuaL'articolo: unproviene da Fremondoweb.