Udinetoday.it - Tappa ad Artegna per Gaia De Laurentiis e Max Pisu

Leggi su Udinetoday.it

Ventinove anni di vita coniugale in novanta minuti. Questo, in sintesi, è Come sei bella stasera, il debutto nella prosa di Antonio De Santis – sceneggiatore e pubblicitario, storico autore di Ale&Franz – che ha messo la sua penna al servizio diDee Max. La commedia, diretta.