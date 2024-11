Taglio di 62 milioni in cinque anni per il Comune di Bergamo | Serve autonomia fiscale Ipotesi aumenti per la sosta

Ecodibergamo.it - Taglio di 6,2 milioni in cinque anni per il Comune di Bergamo: «Serve autonomia fiscale». Ipotesi aumenti per la sosta

Leggi su Ecodibergamo.it

PALAZZO FRIZZONI. La manovra del governo peserà in media per 1,3all’anno, il vicesindaco Gandi: «Avanti così i Comuni non sopravvivono». Si chiedono «mani libere» su entrate e voci di bilancio.