Sylos Labini | A teatro la follia di Marinetti rivoluzionario che ha lasciato il segno

(Adnkronos) – Ottant’ anni vissuti pericolosamente e spericolatamente. Nell’anniversario della scomparsa del fondatore del Futurismo, Filippo Tommaso, l’attore e regista Edoardoporta a Milano, lunedì 2 dicembre, alManzoni, ‘Inimitabili -FT’, lo spettacolo che lo vede in scena come protagonista, scritto con Angelo Crespi, direttore della Pinacoteca di Brera. La pièce è tratta dal fortunato programma andato in onda su Rai 3 dedicato agli ‘inimitabili’ D’Annunzio, Mazzini, Guareschi e. “Musica, ‘racconto’, immagini – spiega all’Adnkronos Edoardo-. Sarà una messa in scena molto pop che racconta l’esistenza di un uomo che ha partecipato attivamente alla vita del Paese. La guerra in Libia, come volontariato e non più giovane alla guerra in Etiopia, esaltandole, glorificandole, in un primo tempo, per poi scoprirne le atrocità, oltre alla perdita di amici cari, come Boccioni e Sant’Elia”.