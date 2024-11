Liberoquotidiano.it - Sudcorea: irruzione Greenpeace su petroliera contro inquinamento da plastica

Seul, 30 nov. (Adnkronos/Afp) - Attivisti disono saliti a bordo di unaal largo della Corea del Sud, in un'azione volta a richiamare l'attenzione sulle richieste di un trattato per ridurre l'da. Lo ha riferito il gruppo ambientalista, mentre quasi 200 paesi sono a Busan per negoziare un accordo che difficilmente sarà raggiunto.ha affermato che laBuena Alba, ancorata al largo del complesso Hanwha TotalEnergies, avrebbe dovuto caricare propilene, utilizzato per produrre. "Gli attivisti sono saliti a bordo della nave pacificamente e non hanno ricevuto alcuna reazione da parte dell'equipaggio", ha affermato la portavoce di, Angelica Pago.