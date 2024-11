Palermotoday.it - Strada provinciale 1 a Torretta: oltre due milioni di euro per scongiurare il rischio frane

Leggi su Palermotoday.it

Duee 336 milasaranno investiti per mettere in sicurezza circa sette chilometri della1 nel territorio di, in provincia di Palermo. Il decreto, firmato dal nuovo soggetto attuatore della Struttura contro il dissesto idrogeologico, Sergio Tumminello.