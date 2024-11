Viterbotoday.it - Stella Azzurra in campo contro il fanalino di coda Pescara: "Non sarà una gara semplice"

Leggi su Viterbotoday.it

Torna inancora in trasferta la WeCOM-Ortoetruria che nella prima di ritorno affronta stasera ilBasket. Seconda delle quattro gare consecutive lontane dal PalaMalè per la squadra viterbese che si troverà davanti un’avversaria che, seppure ultima in graduatoria, non è più da tempo.