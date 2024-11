Sport.quotidiano.net - Stasera a Monza. Petrosyan torna sul ring per difendere il titolo

La Gold Edition dell’evento ideato e organizzato dai fratelli e campioni Giorgio ed Armensi svolgeràall’Opiquad Arena di. La serata prevede 20 match, con 5 combattimenti titolati in cui Giorgioaffronterà Nasser Boungab, secondo le regole della kickboxing K1, per il Wako Pro World Title. "Non vedo l’ora di combattere" esordisce “The Doctor“. Il 15 volte campione del mondo di kickboxing, che vanta 122 incontri vinti in carriera su 126, inquadra il suo avversario: "È un combattente molto duro, giovane – sottolinea – e che non ha niente da perdere. Salirà sulper dare il massimo e dovrò farmi trovare pronto". A maggio, dopo due anni di assenza, il 38enne italo-armeno è rito in azione, imponendosi su Sergio Sanchez, all’Allianz Cloud di Milano, e conquistando così l’ambita cintura mondiale Wako Pro (che dovràdall’attacco di Boungab): "È stato un incontro duro, dopo due anni di assenza dal, non era facile rire subito alla ribalta con unmondiale.