Napolipiu.com - Stadio Maradona, Abodi fissa i tempi: “Accordo entro fine 2024 o niente Euro 2032”

Il Ministro dello Sportla deadline per lodi NapoliIl futuro delloè sempre più al cdell’attenzione. Il Ministro per lo Sport, Andrea, è intervenuto ai microfoni di CRC per fare il punto sulla situazione dell’impianto napoletano in vista di.“Le decisioni devono partire dal Comune e dal presidente De Laurentiis”, ha precisato il Ministro, “Il Governo ha una posizione rispettosa e non invadente. L’auspicio è quello che il Napoli possa avere unomoderno, funzionale ed accessibile alle persone con disabilità”.Suiè stato chiaro: “Bisogna trovare un punto d’incontroladell’anno o l’inizio del prossimo, perché poi viene a mancare il tempo. Ad ottobre 2026 devono essere decisi gli stadi italiani. Dal momento in cui si decide al momento in cui si apre il cantiere passano minimo due anni, e noi il tempo non ce l’abbiamo più”.