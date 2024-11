Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 30 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

30ci aspetta una giornata ricca di. Riflettori puntati sul Qatar, dove vanno in scena Sprint Race e qualifiche per la F1. Proseguono i Mondiali di scacchi, con la quinta partita tra Ding Liren e Gukesh.Abbuffata diinvernali con il gigante femminile a Killington, le staffette di biathlon a Kontiolahti, tutto lo sci nordico a Ruka (sprint di sci di fondo, combinata nordica maschile, salto con gli sci maschile), la Coppa del Mondo di slittino a Lillehammer, PGS di snowboard in Cina, moguls a Ruka e Big Air di snowboard a Pechino.Piatto sontuoso con i campionati nazionali di volley, basket, pallamano, pallanuoto, rugby e il menu di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C, tornei esteri. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in30, il relativo palinsesto tv e