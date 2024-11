Forlitoday.it - "Spaccio di droga, risse e situazioni di pericolo": chiusura anticipata e divieto di vendita di alcolici per un bar del centro storico

Leggi su Forlitoday.it

giornaliera entro le ore 19:30 per sei mesi consecutivi edi, anche per asporto, e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, in qualsiasi tipo di contenitore, dalle ore 15:00 alle ore 19:30, per trenta giorni consecutivi. È questo il contenuto.