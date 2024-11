Quotidiano.net - "Sospetta contaminazione da plutonio". Colpito un lavoratore del laboratorio Enea

Sospetto caso didadi unnel Centro Ricerche di Casaccia, alle porte di Roma. L’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare (Isin) ha reso noto che sta "seguendo con la massima attenzione il caso diregistratosi presso l’impiantodel centro di Casaccia che ha coinvolto unin servizio". L’Isin ha sottolineato che "sta seguendo la vicenda, che sembra al momento non prefigurare conseguenze severe", aggiungendo che una seconda ispezione sarà effettuata nei prossimi giorni. "Resta da accertare quanto accaduto e come si è potuta verificare ladi un esponente del personale che dovrebbe operare in piena sicurezza grazie ai dispositivi di protezione. Compito dell’Isin è anche accertare, ove vi fossero state, falle nelle procedure di sicurezza".