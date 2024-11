Oasport.it - Snowboard, Edwin Coratti fa subito bingo e vince il PGS di Mylin

Leggi su Oasport.it

Inizia come meglio non si può la stagione delloparallelo per l’Italia. Prima tappa per la Coppa del Mondo in quel di, in Cina, eprima vittoria azzurra: a timbrare il cartellino è stato un fantasticonel PGS.Sesta affermazione della carriera nel massimo circuito internazionale per, l’ultima risaliva al marzo 2022 quando si impose in Germania a Berchtesgaden in PSL. Per quanto riguarda il gigante è il quarto successo, ma gli altri tre sono arrivati tutti in Slovenia a Rogla.L’azzurro ha trovato la giornata perfetta, era stato il migliore delle qualifiche ed ha dominato praticamente ogni turno di gara, fino alla finale, conclusa in solitaria visto l’errore dopo poche porte del suo rivale, il sudcoreano Sangkyum Kim.Terza posizione per l’altro sudcoreano, Lee Sangho, che ha battuto nella Small Final la sorpresa cinese Ye Bi.