Slittino: Voetter/Oberhofer sono quinte in Coppa del Mondo a Lillehammer. Vincono Forgan/Kirby

Parla statunitense la prima gara delladeldisu pista artificiale. Anel doppio femminile a sorpresa ad imporsiChevonne, alla prima affermazione nel massimo circuito internazionale (avevano colto il bronzo agli ultimi Mondiali).Gara perfetta per le due americane sul catino norvegese: miglior tempo nella prima run, discesa eccellente nella seconda e crono finale di 1:34.929. Battute di un soffio le tedesche Degenhardt / Rosenthal (+0?017), favorite per la vittoria. Terza posizione per le lettoni Robezniece / Bogdanova (+0?490).Non convincente l’inizio del percorso delle attesissime azzurre Andreae Marion: quarte nella prima run, in piena corsa per il podio, sbagliano nella seconda e chiudonoad oltre sei decimi dalla vetta.