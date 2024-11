Siria, telefonate Russia-Iran-Turchia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.27 Colloquio telefonico tra i ministri degli Esteri disugli sviluppi della situazione in. I due hanno espresso "profonda preoccupazione per la pericolosa escalation" e hanno concordato sulla necessità "d'intensificare gli sforzi congiunti per stabilizzare la situazione". Analoga telefonata tra il ministro russo Lavrov e il turco Fidan. Anche in questo caso si sono sottolineati i "pericolosi sviluppi della situazione".