Lapresse.it - Siria, ribelli controllano la maggior parte di Aleppo

Hay’at Tahrir al-Sham (Hts) e altre fazioniche hanno lanciato un’offensiva contro le forze del regimeno sono penetrate in alcuni quartieri diine hanno il controllo delladella città, dei centri governativi e delle prigioni. Lo ha riferito la ong Osservatoriono per i diritti umani. I raid di MoscaPer la prima volta dal 2016 gli aerei da guerra russi hanno preso di mira alcuni quartieri di. Lo ha riferito la ong Osservatoriono per i diritti umani. “Dopo la mezzanotte di venerdì, aerei da guerra hanno lanciato raid sui quartieri della città diper la prima volta dal 2016. I raid hanno preso di mira il quartiere di Al-Furqan vicino a Nuova”, ha riferito l’ong.