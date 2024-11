Lidentita.it - Siria nel caos: Aleppo in mano ai jihadisti, l’Onu evacua anche gli italiani

Leggi su Lidentita.it

Le Nazioni Unite hanno avviato un’zione in, daverso Damasco: un primo convoglio di auto è già in viaggio per uscire dalla città con alcunia bordo, mentre altri pullman Onu sono in attesa. Lo fa sapere la Farnesina. L’ambasciata a Damasco – in sede segue la situazione il nuovo ambasciatore Stefano .nelinaigliL'Identità.