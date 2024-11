Secoloditalia.it - Siria in fiamme: Aleppo nelle mani dei ribelli, a Damasco tentativi di golpe anti Assad

Un tentativo di colpo di Stato sarebbe in questo momento in corso nella capitale della. A riportare la notizia è la maggior parte dei media turchi, che pubblicano anche video di esplosioni e scontri nella capitalena che, affermano, sarebbero riconducibili all’ammutinamento di una parte dell’esercito.Secondo il portale del quotidiano vicino al governo Sabah, la televisione di Statona avrebbe interrotto le trasmissioni ed è ignoto dove si trovino il presidente Bashar ale la sua famiglia. Secondo alcuni portali, che citano giornalistini,potrebbe essere fuggito in Russia. Sempre i media turchi riportano le parole del capo del governo di transizioneno, Abdurrahman Mustafa, secondo cui idi Hayat Tahrir Al Sham sarebbero pronti a lanciare un’operazione “su tre diversi fronti” per prendere il controllo della città di Tal Rifat, nel nord del Paese.