Ferraratoday.it - Sicurezza, la polizia denuncia 4 persone per furto e 2 per violazione del foglio di via

Il personale dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico delladi Stato di Ferrara, nella scorsa giornata di mercoledì 27, ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in genere, in zona centro cittadino e in zona Gad.