Napolitoday.it - Si scontra con un camion e precipita in una scarpata: Emanuele muore a 29 anni

Lutto nel Napoletano per la morte diIervolino. Il 29enne - noto anche come 'Mr Iervolino DeeJay' - è rimasto vittima di un incidente stradale a Gricignano d'Aversa, in provincia di Caserta, nel pomeriggio di mercoledì scorso. In questi giorni sono stati tanti i messaggi per il giovane.