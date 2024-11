Genovatoday.it - Sestri Levante-Perugia, probabili formazioni: Scotto va all'attacco

Domenica 1 dicembre alle 15 iltorna in campo per sfidare il. I corsari vanno a caccia del primo successo stagionale in casa per lanciarsi verso la salvezza. L'ottima prestazione con il Milan Futuro è un punto di partenza perche infatti dovrebbe confermare un modulo.