Riminitoday.it - Servizi educativi: più di 175 mila ore di supporto educativo all’inclusione per 516 studenti con disabilità

Leggi su Riminitoday.it

Saranno più di 175le ore dedicatescolastica per 516delle scuole primarie e secondarie riminesi per l’anno scolastico 2024/2025. Questo l’esito dei “Tavoli tecnici" per l’inclusione scolastica di alunni econ, nell’ambito dei quali si è proceduto.