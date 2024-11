Serie C Atalanta U23-Clodiense rinviata | il motivo

Leggi su Sportface.it

È stata definitivamentea data da destinarsiU23-Union, sfida valida per la diciassettesima giornata del Girone A diC 2024/2025. A prendere la decisione è stato l’arbitro Gemelli di Messina, a causa della scarsa visibilità per nebbia al Comunale di Caravaggio. Inizialmente fissata per le 17:30, il fischio d’inizio è stato posticipato alle 18:15, ma non è bastato.C,U23-: ilSportFace.