Serie A Como-Monza finisce 1-1 | Caprari replica a Engelhardt

Un punto a testa che serve a poco.hanno pareggiato 1-1 nell’anticipo della 14/a giornata del campionato diA, un risultato che lascia le due squadre lombarde nei bassifondi della classifica e con il rischio di vedere allontanarsi la quota salvezza. Gara dai due volti: primo tempo favorevole ai ai padroni di casa, che passano in vantaggio con una incornata vincente dial 36?. Gara giocata a ritmi degni di un derby, con continui capovolgimenti di fronte ma con poche e reali occasioni da gol. Nella ripresa ilspinge con maggior determinazione e al 54? trova il pari conche trasforma un rigore concesso dall’arbitro per un fallo di mani in area di Nico Paz rilevato dal Var.Ilnon ci sta e torna a riversarsi in avanti alla ricerca della vittoria, la squadra di Nesta però si difende con ordine senza rinunciare ad offendere.