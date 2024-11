Palermotoday.it - Seguono turisti in crociera appena sbarcati per poi borseggiarli: poliziotti si mischiano tra la folla e li arrestano

Leggi su Palermotoday.it

una comitiva diine poi entrano in azione per. La polizia ha arrestato tre uomini: si tratta di un 62enne, un 48enne ed un 72enne. L'operazione è stata messa a segno dal personale del commissariato Centro: i tre sono finiti in manette poiché.