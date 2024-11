Ilgiornale.it - Segre, ti venero. Ma su Israele stai sbagliando

Leggi su Ilgiornale.it

Il "pessimo governo" di, come lo chiama senza spiegare la Senatrice, che come si vede invece cerca subito la tregua, come ha fatto in Libano, appena può, ha cercato solo di salvare il proprio popolo