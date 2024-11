Parmatoday.it - Scontro fra due auto sulla via Emilia: i mezzi finiscono fuori dalla carrreggiata

Incidente stradale oggi pomeriggioviafra Sanguinaro e Pontetaro. Due lecoinvolte, che per cause in corso di accertamento sono finite ai lati opposti della carreggiata dopo essersi scontrate. Nessuna conseguenza grave per i conducenti e disagi al traffico.