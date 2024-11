Sci di Fondo, Pellegrino è eliminato dalla Sprint Classica di Coppa del Mondo

Leggi su Ilfaroonline.it

Ruka, 30 novembre 2024 – Brillantemente passato ai quarti di finale, dopo una grande gara, Federicovienein semifinale nellamaschiledi Ruka. L’Azzurro lotta nella gara d’avvio delladeldi Sci di, ma poi deve lasciare il passo agli avversari.La gara è vinta da Johannes Hoesflot Klaebo che chiude con il tempo di 2’25?25. Lo fa staccando il compagno di squadra Erik Valnes di 2?01 e il finalndese Lauri Vourinen per 3?70.Il racconto della gara – Fonte fisi.orgL’attacco classico del valdostano sull’ultima salita aveva avuto successo esi era presentato in testa sul rettifilo finale. Ma il ritorno dello svedese Marcus Grate e del norvegese Even Northug lasciano il capitano azzurro fuorifinale per 7 centesimi. La semifinale è stata piuttosto lenta, perché molto tattica nella prima parte e quindi nessuna speranza di ripescaggio per il poliziotto di Nus.