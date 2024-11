Oasport.it - Sci di fondo oggi in tv, Sprint tc Ruka 2024: programma, calendario, streaming

Si prosegue con la Coppa del Mondo di sci diper l’inizio della stagione-2025. Dopo le 10 km di ieri, è il tempo delle, e se in un caso siamo nel terreno di caccia di Johannes Hoesflot Klaebo, nell’altro ci sono le svedesi a cercare di padroneggiare la situazione.In breve, niente di diverso da quello che è accaduto nelle ultime annate, in cui il predominio è sempre stato nelle loro mani. La maggiore delle speranze di casa Italia è naturalmente Federico Pellegrino, ma in una situazione che lo vede notoriamente privo dei favori del pronostico per buona misura. Per quel che riguarda, invece, le donne, il cartello “cercasi protagonista” in chiave tricolore è sempre lì.La Coppa del Mondo di sci dicontinuacon le. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport, oltre che insu Discovery+, SkyGo, DAZN e RaiPlay.