Sci alpino, cancellati i giganti di Mont Tremblant: il meteo mette subito in difficoltà la Coppa del Mondo

Ladel2024-2025 di scidevefare i conti con le avversità: la mancanza di neve e le temperature sopra la media stagionale non consentono la regolare disputa deifemminili in programma nel weekend del 7-8 dicembre a(Canada). La località del Québec non ospiterà così la massima competizione mondiale itinerante, che perde i pezzi già nelle prime battute stagionali.Le due gare nordamericane potrebbero essere recuperate durante la stagione come ha comunicato la FIS. Le donne sono attualmente impegnate a Killington (USA), dove nel corso di questo fine settimana si disputano un gigante e uno slalom, e dunque non si trasferiranno a Nord per il prossimo appuntamento agonistico. Dopo la doppietta nel Ver, infatti, si tornerà direttamente in gara a Beaver Creek (USA) per la discesa libera e il superG di sabato 14 e domenica 15 dicembre.