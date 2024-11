Ilgiorno.it - Scappa ai vigili, positivo all’alcoltest

Leggi su Ilgiorno.it

Un denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e duedimessi con otto giorni di prognosi a testa. È il bilancio finale dell’inseguimento andato in scena all’alba di ieri, che si è concluso con uno scontro tra la macchina in fuga e un veicolo dei ghisa. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, attorno alle 6, l’auto guidata da un ventottenne marocchino, regolare in Italia e incensurato, è passata con il rosso in piazzale Loreto, tagliando la strada a una pattuglia di ghisa diretta verso un mercato rionale da presidiare. A quel punto, gli agenti hanno azionato lampeggiante e sirena e hanno iniziato a tallonare la Seat Leon, in costante contatto con la centrale operativa di piazza Beccaria. All’altezza del civico 10 di via Lamarmora, a diversi chilometri di distanza, è avvenuto l’impatto tra la Seat in fuga e gli inseguitori: il conducente ha provato are a piedi, ma è stato bloccato; spariti i passeggeri, che hanno aggredito i ghisa e sono riusciti ad allontanarsi.