Lanazione.it - Sbalzato dalla moto fa un volo di sei metri. Gravi traumi, portato in codice rosso in ospedale

Pisa, 30 novembre 2024 –fa undi 6. Grave incidente oggi, sabato 30 novembre, all’altezza del cavalcavia dell’uscita del casello A12, in località Darsena. Un uomo di 63 anniincondizioni in. Ancora la dinamica non è chiara. Al momento non si sa se l’uomo in sella allaabbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo, o siano coinvolti altri veicoli. Gli accertamenti sono ancora in corso. Nel brutto incidente il 63enne ha riun trauma cranico e uno facciale, una sospetta frattura di bacino e di femore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. L’uomo è statoin shock room all’Cisanello di Pisa in