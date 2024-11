Lapresse.it - Sanità, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna al top: scende la Lombardia

edsi confermano le tre Regioni al vertice dellaitaliana. Fanalino di coda, invece, Sicilia, Calabria e Valle d’Aosta. Sono questi i primi dati del Sistema di Garanzia 2023 per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. I numeri, ancora provvisori, sono stati mostrati in delle slide dal dg della Programmazione sanitaria Americo Cicchetti in anteprima al Forum Risk Management di Arezzo e pubblicate da Quotidiano. Bene anche Piemonte, Marche e Umbria, mentre rispetto all’anno precedente perde terreno lacheall’ottavo posto, rischiando quindi di uscire dalla cinquina cui spetta una quota premiale.In generale – riporta Quotidiano– si confermano 8 le Regioni e Pa italiane che non garantiscono a pieno i Livelli essenziali di assistenza Dai primi dati emerge come complessivamente, nell’anno 2023 registrano un punteggio superiore a 60 (soglia di sufficienza) in tutte le macroaree (prevenzione, distrettuale, ospedaliera) le seguenti Regioni:, Piemonte, Marche, Umbria, Pa Trento,, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Lazio, Campania e Molise.